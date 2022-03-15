الصين تسجل 3602 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء أن بر الصين الرئيسي سجل 3602 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120504 .

وقالت اللجنة في بيان إن 3507 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.