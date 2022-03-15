كوريا الجنوبية تسجل 362338 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات سجلت كوريا الجنوبية 362338 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و228 ألفا و550 حالة. وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان أن البلاد سجلت أيضا 293 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و888 حالة.

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