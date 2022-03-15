“الأرصاد” ينبه من أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم من أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .