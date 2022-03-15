شكرا لقرائتكم خبر عن «البيز» يلتقي بالمبعوث الهولندي الخاص بسوريا وأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز أمس، بالمبعوث الهولندي الخاص بسوريا وأفغانستان إميل دي بونت، لمناقشة الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

واستعرض المهندس البيز ما يقدمه المركز من مشروعات وبرامج إغاثية وإنسانية لسوريا التي وصلت إلى 252 مشروعًا، ولأفغانستان 39 مشروعًا شملت مختلف القطاعات الحيوية.

وأبدت إميل إعجابها بمنهجية مركز الملك سلمان للإغاثة في إيصاله للمساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع الدول المحتاجة بحيادية ودون تمييز.