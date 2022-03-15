شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية لمتابعة المباني قيد الإنشاء بحي العزيزية والتأكد من اتباع الأنظمة وسلامة الإجراءات الإنشائية وإزالة مُخلَّفات البناء وصيانة المرافق العامة، واشتملت الجولة الأحياء والمخططات الواقعة في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس محمد العصيمي، أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات؛ من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من المخالفات بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد المُخالفات، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.

وأشار إلى أن مراقبي البلدية نفّذوا عدة جولات رقابية على الأراضي داخل نطاقها العمراني، وجرى خلالها ضبط شاحنة مُخالفة تقوم برمي مُخلَّفات البناء ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء، وتم ايقافها وسحبها إلى مقر البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.