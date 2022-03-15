البرلمان الأوروبي يرفض مقترحًا بخصوص التعامل مع “العملات المشفرة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
رفض أعضاء الاتحاد الأوروبي مقترحًا جديدًا لتنظيم العملات الرقمية؛ حيث صوت أعضاء الاتحاد بحظر عملات رقمية رئيسية بينها «بيتكوين» و«إيثريوم» في أوروبا.
وقال موقع «ياهو فايننس» إن المسؤولين في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان صوتوا على تعديل اللغة المستخدمة في مشروع قانون الأسواق في الأصول المشفرة الذي تم تقديمه في عام 2020؛ حيث تم إضافة نص يحظر تقديم الخدمات للعملات المشفرة التي تعتمد على آلية تعدين “إثبات العمل” مؤخرا، مما زاد الضغط على صناعة العملات المشفرة حيث تشدد الدول اللوائح.
وسعت المادة المضافة إلى المسودة الأسبوع الماضي، إلى تشديد اللوائح حول الأصول الرقمية من خلال إنشاء نظام ترخيص في أوروبا وتبسيط مجموعة موحدة من القواعد للدول الأعضاء، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وإثبات العمل هي آلية تحل أجهزة الكمبيوتر خلالها ألغاز رياضية معقدة من أجل إنشاء وحدات جديدة من الأصول الرقمية؛ حيث كان من الممكن أن يجبر هذا البند عملات إثبات العمل المشفرة على الانتقال إلى تعدين أكثر صداقة للبيئة، ولكنه فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة.
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