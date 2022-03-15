واشنطن تحذر الصين من تقديم مساعدات إلى روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أكدت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، أن روسيا أصبحت عاجزة عن سداد ديونها، مشيرة إلى أنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختيار طريق الدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا. وأوضحت الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن الولايات المتحدة تحذر أي دولة تحاول مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات. وقالت الخارجية الأمريكية: أبلغنا الصين بأننا لن نصمت إذا قدمت مساعدات إلى روسيا، مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب إمكانية تقديم الصين لمساعدات إلى روسيا. وأوضحت أن الحل الوحيد لأزمة أوكرانيا هو وقف التصعيد الروسي، مؤكدة أن التصعيد المستمر في أوكرانيا يدل على خطأ الحسابات الروسية. وندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالهجوم الروسي على قاعدة يافوريف العسكرية غرب أوكرانيا وقرب الحدود البولندية. أخبار قد تهمك ووصف بلينكن، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الإثنين، الهجوم على قاعدة يافوروف العسكرية التي تضم مدربين أجانب بـ«الوحشية الروسية».

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