طبيب يحذر من خطورة الوسواس القهري النفسي المرضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد د. إبراهيم حمدي استشاري الطب النفسي، على أهمية علاج مرض الوسواس القهري النفسي.

وقال حمدي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الوسواس القهري النفسي المرضي هو عبارة عن أفكار أو صور أو أفعال متكررة مزعجة وأنت متأكد أنها غير صحيحة ولكن لا تستطيع مقاومتها”.

وأضاف، أن هذه الأفكار أو الأفعال المتكررة والمزعجة، تأتي أكثر شيء في النظافة، والعقيدة ، وأفكار جنسية، والصحة والأمراض.. وغيرها”.

وتابع د. إبراهيم حمدي “إذا أتعبتك وأثرت على حياتك لابد من علاج نفسي، مؤكدا أنه لا يسبب الإدمان”.