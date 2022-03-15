اليابان تفرض عقوبات على 17 روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قالت وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء إن اليابان قررت تجميد أصول 17 فردا روسيا من خلال فرض ضوابط على المدفوعات والمعاملات الرأسمالية لهم. وأضافت أن المستهدفين من العقوبات الجديدة بينهم نواب بالبرلمان الروسي وأفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك.

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