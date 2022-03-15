مدرب اليونايتد يكشف موقف رونالدو من مباراة أتلتيكو مدريد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

يثق الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في جاهزية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، لمباراة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وبعد غيابه عن مباراة ديربي مانشستر أمام مانشستر سيتي بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ، سجل رونالدو 3 أهداف ليقود فريقه للفوز (3-2) على توتنهام في ملعب “أولد ترافورد” في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16، بعد تعادلهما ذهابا في إسبانيا (1-1).

وقال رانجنيك قبل المباراة: “لست قلقا بشأن عدم تعافيه حتى الآن، لقد كان دائما الشخص الذي يعتني بنفسه وجسده كثيرا، بالطبع هو يعلم ما الذي عليه فعله، وأنا لست قلقا بشأن ذلك”.

وأضاف: “أداءه بشكل عام كان جيدا أمام توتنهام، إن لم يكن جيدا جدا، وهذا ما نأمل في أن نحصل عليه منه بالطبع مرة أخرى ليلة الغد”.

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وتابع: “الأمر لا يتعلق فقط بكريستيانو بل بالفريق ككل، رأينا في الشوط الأول في مدريد ما لم يكن يتعين علينا فعله، كان ذلك الموضوع الأبرز بالنسبة لنا أمس واليوم حينما تحدثنا عن مباراة الغد”.

ويسابق البرتغالي برونو فيرنانديز الزمن للحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد، بعدما أُصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأكد رانجنيك أنه تدرب اليوم الإثنين بعدما جاءت عينته سلبية.