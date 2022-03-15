“المرور” يوضح آلية إسقاط سيارة في “التشليح” من سجلات “أبشر”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت الإدارة العامة للمرور مجددًا كيفية إسقاط سيارة في التشليح من سجلات “أبشر”. وأكد المرور أنه يلزم إحضار ما يثبت بيع السيارة لمحلات التشليح، ثم مراجعة أقرب قسم رخص سير. وجاء تأكيد المرور في رده حول استفسار من أحد الأشخاص حول الفترة التصحيحية للسيارات القديمة المباعة في التشليح، وشروط إسقاط السيارة من “أبشر”.

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