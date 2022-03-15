المكسيك.. إغلاق القنصلية الأمريكية في نويبو لاريدو مؤقتاً بعد إطلاق رصاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلنت الحكومة المكسيكية أمس الاثنين إغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة نويبو لاريدو بولاية تاماوليباس مؤقتا أمام الجمهور بعد أنباء عن إطلاق رصاص على مكاتبها وعلى مبان عسكرية مكسيكية.

وجددت الحكومة في بيان التزامها بالتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وقالت إن المنظمات الإجرامية المتورطة في الحادث ستواجه العقوبات القانونية في كلا البلدين.