القبض على مواطن اعتدى على زوجته متسبباً في وفاتها بعرعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عرعر

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، أنه جرى إلقاء القبض على مواطن تسبب في وفاة زوجته بمدينة عرعر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، أن دوريات الأمن بعرعر قبضت على المواطن لاعتدائه على زوجته، ما أدى إلى وفاتها.

وأكد أنه جرى إيقاف المواطن، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.