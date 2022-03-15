فيديو| محتجّة مناهضة للعملية العسكرية تقتحم استوديو في التلفزيون الروسي خلال بث مباشر

محمد بن مسعود - الدمام - قاطعت متظاهرة مناهضة للحرب نشرة الأخبار الرئيسية على القناة التلفزيونية الحكومية الأولى في روسيا اليوم الاثنين، ورفعت لافتة خلف المذيعة عليها شعارات تندد بالحرب في أوكرانيا.
وكُتب على اللافتة باللغتين الإنجليزية والروسية “لا للحرب. أوقفوا الحرب. لا تصدقوا الدعاية. إنهم يكذبون عليكم هنا”. في حين لم تكن عبارة أخرى بدا أنها “الروس ضد الحرب” واضحة تماما.
ووقع الاحتجاج الاستثنائي في اليوم التاسع عشر من الحرب التي بدأت عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير فيما وصفته بعملية عسكرية خاصة.
وسُمع صوت المتظاهرة وهي تصرخ “أوقفوا الحرب .. لا للحرب”، فيما استمرت مذيعة الأخبار في القراءة.
وتسنى رؤية المتظاهرة وسماعها لعدة ثوان قبل أن تتحول القناة إلى تقرير مختلف لإزالتها من الشاشة.
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