شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين.. المملكة تودع عيادات «تطمن» الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر في وزارة الصحة لـ ”الخليج 365” عن بدء إيقاف العمل بمراكز وعيادات «تطمن» والبالغة 196 عيادة، والتي كانت مخصصة لفحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وبحد أقصى يوم الخميس القادم.

رعاية أولية

وذكر المصدر أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أصدر تعميما لجميع المراكز التابعة له بقرار الإيقاف وإعادة المراكز التي خُصصت لها للعمل الأساسي بتفعيل خدمات الرعاية الأولية في جميع المراكز وفتح مواعيد الخدمة فيها بشكل مباشر في الأسبوع الذي يليه عن طريق تطبيق «صحتي».

جدولة المواعيد

وأشار إلى تفعيل خدمات الرعاية الأولية وتسجيل الحالات الإيجابية فقط وإعادة جدولة مواعيد العمل بالمراكز الصحية، لتبدأ في استقبال مراجعيها، وتخصيص عيادة خاصة لحالات الاشتباه بالإصابة بكوفيد - 19، وتقديم الخدمة لهم من خلال فحص المستضدات السريع (Rapid Test). ودعا المصدر كافة أفراد المجتمع بالاستمرار بتطبيق توصيات مكافحة العدوى.

فحوصات مخبرية

يذكر أن الخدمات التي كانت تقدمها عيادات «تطمن» تشمل العيادات الطبية، والفحوصات المخبرية «المسحات»، وصرف العلاج اللازم وفقًا للبروتوكول العلاجي المعتمد، كما أنها مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وكانت متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، ويعمل بعضها على مدار 24 ساعة.