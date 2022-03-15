شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ «المعارض والمؤتمرات»: ادعموا القطاعين الخاص و«غير الربحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل لإيجاد برامج تمويلية لتحفيز مشاريع البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات لدعم قدرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة العالية.

التقرير السنويواتخذ المجلس قراره، خلال جلسته العادية التاسعة والعشرِين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عن بعد-، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، أمس، عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار وجهة نظرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441/1442هـ، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة د. فهد التخيفي.

تطوير القطاع وأكد المجلس في ذات القرار على الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تطوير سياسات وآليات للتعاون مع الجامعات لبناء القدرات في قطاع المعارض والمؤتمرات من جهة وتنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض المصاحبة لها من جهة أخرى، وهي توصيات إضافية قدمها د. مصلح الحارثي، ود. خالد زبير، ود. هشام الفارس، أخذت اللجنة بمضمونها. وشدد المجلس في قراره على الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالإسراع في إنجاز إستراتيجيتها لتطوير قطاع المؤتمرات والمعارض، بما يضمن ويعزز مشاركة جميع الجهات «الحكومية، قطاع الأعمال، القطاع غير الربحي» لتنمية القطاع.

الكفاءة والفاعليةودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى إعادة الهيكلة التنظيمية، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء وتنسيق أنشطة القطاع المختلفة والرقابة عليها.

كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من شأنها التوسع في أنشطتها على المستوى الدولي، وبما يشمل الاستثمار الأمثل للذكاء الاصطناعي والتقنيات والتطبيقات المتقدمة الداعمة لتنظيم فعاليات افتراضية.

تنمية الإيراداتوأصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1441/1442هـ، حيث قدمت اللجنة المالية والاقتصادية وجهة نظرها حيال التقرير.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان، وذلك بعد تقديم لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن ما ورد في الاتفاقية.

المسائل الجمركيةكما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بعد أن قدم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صالح الخليوي تقرير اللجنة بشأن مذكرة التفاهم.

كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية، والبنك الإسلامي للتنمية؛ للتعاون في مجال الأوقاف، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23/12/2021م، بالصيغة المرافقة.