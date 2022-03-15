شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويبحث العلاقات بين الرياض وكولمبو مع رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ماهيندا راجابكسا، في مقر الرئاسة بالعاصمة كولومبو، أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- له، ولشعب سريلانكا الصديق، فيما حمّله راجابكسا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير العمل والتنسيق الثنائي على الصعد كافة، فضلاً عن مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية جاميني لاكشمان بييرس، وذلك في مقر وزارة خارجية سريلانكا بالعاصمة كولمبو.

وجرى خلال اللقاء، عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأقام وزير خارجية سريلانكا، مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.