شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشاريع جديدة ضمن الخطط التطويرية لـ «الحج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الحج والعمرة عن 8 مشاريع ضمن خطتها لهذا العام تحت إشراف وكالة الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، تتمثل في إنشاء مركز التواصل الموحد، وإنشاء منصة ذكاء الأعمال لرحلة الحاج والمعتمر، وجائزة رواد أعمال الحج والعمرة، والتوسع في خدمات مراكز عناية، وتأهيل وتشغيل مراكز الإرشاد الميدانية، ومشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين، وبرنامج المتسوق الخفي، وتأسيس وتشغيل مركز التحكم والمتابعة، جاء ذلك في خطة إدارة المشتريات للعام المالي الحالي من قبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

كما أشارت إلى عزمها في توفير العديد من الأنظمة الإلكترونية تحت إشراف الإدارة العامة لتقنية المعلومات، تشمل نظام اكتشاف التهديدات الموسع والاستجابة لها في مقر وزارة الحج والعمرة الدائم بمكة المكرمة، ونظام التقييم الشامل لمؤشرات الاختراق، وإعداد موحد لحوكمة وإدارة التحول الرقمي، كما سيكون تحت إشراف الاتصالات اللاسلكية في الوزارة العديد من العمليات التي تشمل تركيب كاميرات في المواقع الحيوية لنقل صورة حية ومباشرة بمركز العمليات، وتنفيذ عملية تشغيل عدد 600 جهاز لاسلكي لموسم حج هذا العام 1443هـ.

وتعمل خطة المشتريات في ظل تطوير أداء مهام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتيسير إجراءات أداء المناسك، وضبط وتقنين الخدمة من خلال تطوير الأنظمة وتوظيف التقنية، ورفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وإكمال البنى التحتية بهدف توفير ضيافة دينية بمعايير عالمية.

فيما تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن ضوابط وآليات حج هذا العام، بعد تأكيد الوزارة على استعدادات أفضل من العام الماضي.