شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة لرئيس سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، غاوتابايا راجاباكسا، في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة كولمبو، أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- له، وحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‌‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.