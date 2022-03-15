شكرا لقرائتكم خبر عن فرع «النقل» بالشرقية: 7 مشاريع صيانة جذرية بعد أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، اعتماد حزمة من المشاريع لتحسين وتطوير طريق أبو حدرية، ورفع مستوى الخدمة عليه، بداية من جسر البحرين، وصولا إلى محافظة الخفجي، وأنه جار العمل في 5 مشاريع تنفيذ، بالإضافة إلى 7 مشاريع صيانة جذرية، تغطي معظم المواقع المتضررة على الطريق، والتي سيتم البداية فيها بعد أسبوعين.

وأشار إلى أن رفع مستوى السلامة على الطرق إحدى أهم أولويات وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأن الوزارة أرست مشروع إصلاح طريق أبو حدرية مع تحسين وتعديل للمداخل والمخارج من تقاطع طريق الرياض إلى جسر النابية، وجار اعتماد المخططات والتعديلات المقترحة للمداخل والمخارج بالمشروع، حسب المواصفات القياسية لوزارة النقل.

وأضاف: إن طريق أبو حدرية يعتبر من الطرق الرئيسية بالمنطقة الشرقية، ويربط المملكة بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من المدن والمحافظات بالمنطقة، ويشهد الطريق كثافة مرورية عالية خاصة من الشاحنات، موضحا أن هناك توسعا عمرانيا على جانبي الطريق لعدد من الأحياء الجديدة، كضاحية الملك فهد، ونتيجة للحركة المتزايدة من الأحياء السكنية على جانبي الطريق، يتم إجراء صيانة دورية للمداخل والمخارج، وتكثيف عوامل السلامة عليها بشكل دوري.