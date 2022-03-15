شكرا لقرائتكم خبر عن جولات على محلات «مستحضرات التجميل» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الرقابة النسائية ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الميدانية على محلات مستحضرات التجميل، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة منتجات التجميل النسائية، وذلك ضمن حملة «امتثالك أمانة».

وواصلت البلدية، بالشراكة مع شرطة الظهران، حملاتها على السوق الشعبي بشاطئ نصف القمر، ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، ما أسفر عن إنذار 25 موقعًا، وإبلاغ أصحابها بضرورة الإزالة.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».