شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فرقة بيطرية تكافح «الحمى القلاعية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، حملة شاملة لمكافحة مرض الحمى القلاعية، بمشاركة أكثر من عشرين فرقة بيطرية، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وتنتهي بتاريخ 29 شوال 1443هـ، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وبيَّن فرع وزارة البيئة بالمنطقة أن الحملة تأتي ضمن خطط الوزارة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي وتعزيز مناعة المواشي ووقايتها من الأمراض ومنع انتشارها والحد من استخدام الأدوية البيطرية واستئصال الأمراض على المدى البعيد، ما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها لدعم منظومة الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الحملة تشمل عملية التحصين بلقاح متعدد العترات للأبقار والأغنام، مبينا أن عدد الحيوانات المحصنة خلال الأسبوع الأول من الحملة بلغ 159.626 رأسا من الماشية.

ودعا مربي المواشي والمهتمين بالثروة الحيوانية إلى ضرورة التقيد بالتحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية والمعدية التي وضعتها الوزارة، وإعطائها للحيوانات في مواعيدها المحددة.