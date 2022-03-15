شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يبحث الاستفادة من «عقارات الدولة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، إلى شرح موجز عن أعمال وإنجازات الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيال الاستفادة من هذه العقارات، ومقدّراتها، وآلية تخصيصها والمحافظة عليها من التعديات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة منها ما توصلت إليه الهيئة من أعمال في منصة أحكام المتعلقة بتملك العقار.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمحافظة فراس العويفير، بمناسبة تعيينه مديرًا للفرع، وذلك بمكتبه بمقر المحافظة، أمس، وهنَّأ سموه العويفير بهذا التعيين، متمنيًا له التوفيق والنجاح.