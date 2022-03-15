شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد برنامجي «القلب» بمركز الأمير سلطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحة القلب بمحافظة الأحساء، على الاعتماد وشهادة التميز من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية والبرامج الإكلينيكية المتخصصة «JCI»، لبرنامجي الرعاية الإكلينيكية لعلاج الجلطات القلبية الحادة، والرعاية الإكلينيكية لعلاج الفشل القلبي، ليضاف هذا الاعتماد إلى سلسلة إنجازاته.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أنه تمت إعادة تقييم المركز من قبل اللجنة الدولية وحقق نسبة 99.9% في كل برنامج، حيث تمت إعادة الاعتماد ولأول مرة باستخدام الواقع الافتراضي، وتمكن أعضاء اللجنة الدولية المشتركة من مقر تواجدهم بالولايات المتحدة الأمريكية من إجراء عملية التقييم التفصيلية والمكثفة للبرنامجين على مدار أربعة أيام عمل بكل سلاسة.

وأشار إلى أن معايير التقييم تختص بالتشخيص المبكر للمرض وتقديم العلاج المناسب بناءً على أحدث الأدلة الإكلينيكية العالمية ومتابعة المرضى وذويهم وتثقيفهم بما يضمن التحسن التام في الحالة الصحية.

يُذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء يضم نخبة من كبار الأطباء والتمريض والفنيين لجميع مرضى القلب، وشهد خلال الفترات السابقة منجزات نوعية في الخدمات الطبية والعمليات النوعية.