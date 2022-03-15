شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة شوارع «الراكة الجنوبية» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، العمل على سفلتة عدد من الشوارع بحي الراكة الجنوبية، ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

من ناحية أخرى، أتاحت البلدية إمكانية معرفة سبب إغلاق أي منشأة، من خلال «باركود» موجود على الملصق الذي تم وضعه على المنشأة عند الإغلاق، وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية.

وانتهت البلدية من معالجة وصيانة 175 مترا مربعا من الأرصفة والإنترلوك بحي الجسر، إضافة إلى زراعة 1727 شجرة في مواقع عدة بالخبر، ضمن جهود البلدية الرامية إلى مضاعفة عدد الأشجار والمسطحات الخضراء؛ لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في الخبر.

وكانت البلدية قد أزالت 71 سيارة تالفة من الشوارع خلال شهر فبراير، ضمن مساعي البلدية للحفاظ على المظهر العام للمدينة في الأحياء السكنية، وإبراز وجهها الجمالي وإزالة المشوهات البصرية المتمثلة في السيارات التالفة.