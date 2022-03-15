شكرا لقرائتكم خبر عن تصاميم معاصرة تجذب الزوار بساحة جوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت بلدية محافظة الخبر ساحة جوار بتصميمها المميز والمعاصر، بمساحة تزيد على 6500 م 2.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. مشعل الحربي، أن ساحة جوار تتميز بالمساحات المفتوحة المزينة بأشجار الزيتون والمسطحات الخضراء وكراسي الجلوس، والإضاءات الأرضية مما يجعلها ساحة تفاعلية لمختلف الأنشطة، نظرا لقربها من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية.

وأضاف أن ساحة جوار تقع على طريق الملك سلمان مع تقاطع شارع الأمير تركي وعلى مقربة من مجموعة من المعالم السياحية المعروفة في الخبر، مثل الكورنيش والفنادق والمطاعم والمقاهي العالمية وغيرها، مما يجعل منها وجهة جذب للسياح، مما يعزز بذلك جودة الحياة في الخبر كوجهة سياحية رائدة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الساحة بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المستدامة.