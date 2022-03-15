شكرا لقرائتكم خبر عن بحث دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور بن علي، خلال استقباله قائد شباب الخبر بمجلس شباب المنطقة الشرقية نوف الرشيدي وأعضاء مجلس شباب الأعمال بالمنطقة، مبادرات الوزارة فيما يخص تسهيل الأعمال لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتناول الاجتماع سبل التعاون المقترحة بين الجهتين في مجالات عدة. وأكد ابن علي أهمية التواصل بين الجهات الحكومية المعنية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة.