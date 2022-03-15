شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لما نشرته ”الخليج 365”.. عودة كاملة بلا تباعد في الفصل الدراسي الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توافقا مع ما نشرته ”الخليج 365” منذ 7 أيام، أقرت هيئة الصحة العامة «وقاية»، عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة بداية الفصل الدراسي الثالث بالسعة التشغيلية الكاملة في المدارس وإلغاء التباعد والمسافة المحددة سابقا داخل الفصل الدراسي مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية من لبس الكمام والتعقيم لجميع الطلاب والمعلمين ومنسوبي المدارس.

تقسيم الساحة

وسمحت «وقاية» بمغادرة الفصل في الفسحة المدرسية من خلال تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات وتقسيم الساحة بحسب الفصل والسماح بتناول وجبة الإفطار في الفصل الدراسي للراغبين في ذلك، وإلغاء التباعد في الأنشطة اللاصفية واقتصارها على الفصل الواحد وإلغاء التباعد خلال أداء الصلاة.

تهوية طبيعية

واشترطت «وقاية» وضع أماكن كافية لتقييم الطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة بالتأكد من لبس الكمامة والتحقق من حالة تطبيق توكلنا، وعدم السماح لأي طالب أو موظف بالدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، وفي حال وجود أي عرض يدل على الإصابة لأحد الطلبة يتم عزله بهدوء وسرية دون التسبب بإحراجه أمام بقية زملائه، إضافة إلى التهوية الجيدة للفصول وفتح النوافذ والاستفادة من التهوية الطبيعية بالإضافة إلى تهوية أجهزة التكييف، والتطهير والتعقيم الدوري لمرافق المدرسة، ووضع جدول دوري لتنظيف الفصول والمرافق الأخرى باستخدام المطهرات المناسبة، والتهوية الجيدة وفتح النوافذ، والتخلص الآمن من النفايات.

جرعة محفزة

وطالبت «وقاية» جميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة مكتملي التحصين باللقاحات المعتمدة بأخذ الجرعة الثالثة المحفزة، واتباع الاشتراطات الوقائية، إضافة إلى تفعيل دور المرشد الصحي بالإشراف على تطبيق معايير مكافحة العدوى في المدرسة، وتدريب الطلبة على نظافة الأيدي وآداب السعال والعطاس، وتخصيص غرفة مناسبة تكون في مكان بعيد بقدر الإمكان عن بقية الفصول لعزل الحالات المشتبه بها أو مكان مناسب في حال عدم التوافر مع توفير مستلزمات الوقاية من الفيروس مثل المعقمات، والكمامات.

متابعة مستمرة

وكان مصدر قد كشف لـ ”الخليج 365” عن إلغاء النماذج التشغيلية في المدارس، بدءا من الفصل الدراسي الثالث، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المواقع المغلقة، بارتداء الكمامات أثناء الوجود في الفصول الدراسية، وتفعيل الأدوار الصحية، والمتابعة المستمرة لأوضاع الطلاب داخل المدارس، والالتزام بما تصدره هيئة الصحة العامة «وقاية»، فيما يخص وجود الطلاب والمعلمين بشكل كامل داخل المدارس.