محمد بن مسعود - الدمام - السعودية تحذر الوافدين بإبعادهم عن أعمالهم والطرد في حال ارتكاب هذه المخالفة ؟

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا مهمًا حذرت فيه السعوديين والوافدين من مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بتويترإن كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي، يعاقب بغرامة تصل إلى (200.000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.

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وأضافت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وحذر البيان الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة وأوضح “إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخول نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه”.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر توجيها في وقت سابق، بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 / 3/ 2022م.

وذكرت المديرية العامة للجوازات، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.