“الحرس الوطني” تعلن فتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الحرس الوطني، فتح باب القبول والتسجيل، للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للوظائف العسكرية “رجال”.

ويبدأ التقديم خلال الفترة من الأحد 17-8-1443هـ، الموافق 20 مارس الجاري، وحتى الخميس 21-8-1443هـن الموافق 24 مارس.

وأوضحت الوزارة، تفاصيل الوظائف المتاحة كالتالي:

أولاً: لحملة البكالوريوس تخصص (علم نفس- خدمة اجتماعية)، وذلك بالشروط التالية: – ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد. – مشهد من الجهة التعليمية موضحا فيه انتظام الدراسة ومدتها. أخبار قد تهمك – بطاقة تصنيف سارية المفعول.

ثانيًا: وظائف عسكرية لحملة الدبلوم تخصص (اتصالات – خريجي كلية الاتصالات)، وذلك بشرط إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

– ألا يقل سنه عن 18 عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– ألا يقل طوله عن 160سم.

– أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

– ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو الخليج 365 له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة من المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة.

– أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة.

– أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.