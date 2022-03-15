محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الحرس الوطني، فتح باب القبول والتسجيل، للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للوظائف العسكرية “رجال”.
ويبدأ التقديم خلال الفترة من الأحد 17-8-1443هـ، الموافق 20 مارس الجاري، وحتى الخميس 21-8-1443هـن الموافق 24 مارس.
وأوضحت الوزارة، تفاصيل الوظائف المتاحة كالتالي:
أولاً: لحملة البكالوريوس تخصص (علم نفس- خدمة اجتماعية)، وذلك بالشروط التالية:
– ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد.
– مشهد من الجهة التعليمية موضحا فيه انتظام الدراسة ومدتها.
أخبار قد تهمك
– بطاقة تصنيف سارية المفعول.
ثانيًا: وظائف عسكرية لحملة الدبلوم تخصص (اتصالات – خريجي كلية الاتصالات)، وذلك بشرط إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.
– ألا يقل سنه عن 18 عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– ألا يقل طوله عن 160سم.
– أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.
– ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو الخليج 365 له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
– الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة من المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة.
– أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة.
– أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.
وأكدت وزارة الحرس الوطني، أن عملية التسجيل لا تعني القبول، حيث يخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل الوزارة، مشددة على ضرورة تعبأة الحقول بمنتهى الدقة وسيتم استبعاد كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
وأشارت الوزارة، إلى أن رقم الجوال المدخل من قبل المتقدم، يعد الوسيلة المعتمدة للتواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحرس الوطني” تعلن فتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.