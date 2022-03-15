محمد بن مسعود - الدمام - بالأرقام .. تعرف على الخسائر البشرية والعسكرية للجيش الروسي منذ بداية غزو أوكرانيا

وثق إنفوجراف حجم الخسائر البشرية والمعدات العسكرية، في صفوف الجيش الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا وفقاً لوزارة الدفاع الأوكرانية. وشمل الإنفوجراف المنشور، مقتل 12 ألف مجند، وتدمير 2 قارب حربي، و77 طائرة مقاتلة، و90 طائرة هيلكوبتر، 389 دبابة، و150 مدفع، 1249 مدرعة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وشملت خسائر القوات الروسية، 64 راجمة صواريخ، 617 عربة حربية، 60 عربة نقل وقود للمعدات العسكرية، 8 طائرات مسيرة، 34 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات.

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