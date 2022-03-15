محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : انتشار أمني وعسكري في عدن عقب وصول طائرة عملاقة الى المطار

‏افادت مصادر محلية بوصول طائرة عملاقة قبل قليل الى مطار عدن الدولي.

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وقالت المصادر انه تم اطفاء كل الأضواء في مطار عدن عقب هبوط الطائرة العملاقه. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً واشار المصدر دخول مدرعات وانتشار أمني وعسكري حول المطار دون معرفة إي تفاصيل اخرى. وتوقعت المصادر ان الوديعة السعودية وصلت على متن الطائرة.

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