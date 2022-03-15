وفد سعودي للمشاركة في منتدى طشقند الاستثماري الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح بمنتدى طشقند الاستثماري الدولي الأول في الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022. ومن المقرر مشاركة أكثر من 1500 مستثمر وضيف من 56 دولة والمنظمات الدولية من بينهم رؤساء البنك الأوروبي للتنمية وإعادة التعمير وبنك آسيا للتنمية والوزراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية. وسيتحول منتدى طشقند الاستثماري الدولي إلى ساحة عرض المشاريع الواعدة لاقتصاد أوزبكستان.
ويطلع الضيوف على الفرص المتوافرة في أوزبكستان للمستثمرين الأجانب وأهم المجالات لتوظيف الاستثمارات، وخلال زيارة الوفد السعودي ستعقد الاجتماعات الخمسة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة بين السعودية وأوزبكستان.
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