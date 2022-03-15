264 مليون ريال تمويل عقاري للأفراد خلال 30 يوما

وقدرت النشرة أن إجمالي القروض المقدمة من شركات التمويل خلال الربع الثالث 2021 بلغت 65.742 مليار ريال موزعة على التمويل العقاري السكني بقيمة 21.735 مليار ريال، والتمويل العقاري التجاري 4.298 مليار ريال، وتمويل المركبات بقيمة 18.508 مليار ريال، وتمويل بطاقات الائتمان بقيمة 768 مليون ريال، والتمويل الشخصي 13.32 مليار ريال، والتمويلات الأخرى بقيمة 7.410 مليار ريال.
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