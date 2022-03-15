264 مليون ريال تمويل عقاري للأفراد خلال 30 يوما

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم من شركات التمويل 264 مليون ريال خلال يناير 2022 مقابل 260 مليون ريال خلال ديسمبر 2021. وأوضحت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن إجمالي عقود التمويل العقاري السكني للأفراد بلغ 300 عقد خلال يناير الماضي مقابل 338 عقدا في ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن عدد عقود تمويل الفلل بلغ 180 في يناير 2022 مقابل 145 عقدا في ديسمبر 2021، فيما بلغت عقود تمويل الشقق 80 عقدا في يناير 2022 مقابل 104 عقود في ديسمبر 2021، بينما بلغت عقود تمويل الأراضي 4 عقود في يناير 2022 مقابل 11 عقدا في ديسمبر 2021. وذكرت النشرة أن إجمالي القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري بلغت 25.392 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، حيث بلغ تمويل الأفراد 21.734 مقابل 21.359 مليار في الربع الثاني، فيما بلغت قروض الشركات 3.658 مليار مقابل 3.462 مليار خلال الربع الثاني 2021.

وقدرت النشرة أن إجمالي القروض المقدمة من شركات التمويل خلال الربع الثالث 2021 بلغت 65.742 مليار ريال موزعة على التمويل العقاري السكني بقيمة 21.735 مليار ريال، والتمويل العقاري التجاري 4.298 مليار ريال، وتمويل المركبات بقيمة 18.508 مليار ريال، وتمويل بطاقات الائتمان بقيمة 768 مليون ريال، والتمويل الشخصي 13.32 مليار ريال، والتمويلات الأخرى بقيمة 7.410 مليار ريال.