ويبلغ رأسمال الصندوق مليار ريال، فيما تم طرح 100 مليون وحدة للاكتتاب بسعر 10 ريالات للوحدة، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال.
وسيستمر الاكتتاب في الصندوق حتى 31 من شهر مارس الجاري، ويعد صندوقاً استثمارياً مغلقاً، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، ويتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية. ويهدف إلى تنمية صافي قيمة أصوله من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل، وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أسهم متنوعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
قد يهمك أيضاً :-
- وفد سعودي للمشاركة في منتدى طشقند الاستثماري الدولي
- 264 مليون ريال تمويل عقاري للأفراد خلال 30 يوما
- 600 ريال زيادة أسعار حديد التسليح
- السعوديه جدة فواز عيسى
- السعوديه أبو راشد يحتفي بعقد قرانه
كانت هذه تفاصيل خبر بدء اكتتاب صندوق الخبير للنمو والدخل.. و1000 ريال حد الاشتراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.