بدء اكتتاب صندوق الخبير للنمو والدخل.. و1000 ريال حد الاشتراك

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ المستثمرون الاكتتاب في صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، وهو الصندوق المختص بتنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل، لتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال توزيع عوائد الشركات التي يستثمر بها الصندوق، إضافة إلى جزء من أرباحه الرأسمالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للأوراق المالية المستثمر بها، وذلك عبر الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة والنقد وما في حكمه.

ويبلغ رأسمال الصندوق مليار ريال، فيما تم طرح 100 مليون وحدة للاكتتاب بسعر 10 ريالات للوحدة، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال.

وسيستمر الاكتتاب في الصندوق حتى 31 من شهر مارس الجاري، ويعد صندوقاً استثمارياً مغلقاً، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، ويتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية. ويهدف إلى تنمية صافي قيمة أصوله من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل، وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أسهم متنوعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.