عاجل | تحرك لمحاصرة ملوثات المصانع

علمت «دوت الخليج» أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعتزم الاستعانة ببيت خبرة لإجراء دراسة بيئية عن حالة الالتزام البيئي لصناعة الإسمنت في 8 مناطق بالمملكة. ويأتي تحرك المركز كجزء من أهدافه المتضمنة العمل مع جميع الأطراف للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث والتقييم البيئي وتعزيز الرقابة والإرشاد. ويسعى المركز من خلال المشروع إلى تنفيذ دراسة بيئية شاملة قابله للتطبيق لأجل مراقبة التزام القطاع وتقليل أو الحد من التأثيرات البيئية من كامل سلسلة صناعة الإسمنت على المناطق الحضرية والسكانية المحيطة، وعلى البيئات المختلفة في التنوع البيولوجي، وحماية الكائنات المختلفة بها من تأثيراتها أو التسبب بالهجرة منها أو تغيير بيئاتها، ولذلك يسعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من خلال طرح هذه المشروع إلى تنفيذ دراسة بيئية متكاملة وقابلة للتطبيق لقطاع الإسمنت في المملكة. المناطق المستهدفة الرياض مكة المكرمة المدينة المنورة الشرقية عسير جازان نجران الباحة



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