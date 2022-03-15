عيسى بن عبدالله: دعم مجموعة هاشم الوداعي للمحاماة والاستشارات يسهم في تطوير القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره إلى مجموعة هاشم الوداعي للمحاماة والاستشارات القانونية بمناسبة دعمها لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدولية لسباقات القدرة التي سينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة يومي 18 و19 مارس الحالي في قرية البحرين الدولية للقدرة.

وأكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة ان هذا الدعم يتماشى مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في دعم القطاعين الشبابي والرياضي، ورياضة القدرة التي تعتبر إحدى الرياضات العريقة التي حققت عدة إنجازات للمملكة في الفترة الماضية بفضل اهتمام ودعم سموه.

وأشار سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة إلى أن مجموعة هاشم الوداعي للمحاماة والاستشارات القانونية تؤكد بالتعاون الوثيق في دعم رياضة القدرة، حيث ان هذه الرعاية سيكون لها إسهامات عديدة على تحقيق كامل النجاح للبطولة ومواصلة تطوير رياضة القدرة، معربًا سموه عن شكره وتقديره للمجموعة.

من جانبه، أعرب المحامي هاشم الوداعي الرئيس التنفيذي لمجموعة هاشم الوداعي للمحاماة والاستشارات القانونية عن فخره واعتزازه في دعم بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتحقيق رؤية سموه الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعين الشبابي والرياضي في مملكة البحرين، مبينًا أن المجموعة حريصة على المساهمة في تطوير رياضة القدرة عبر دعم الفرسان والاسطبلات المشاركين، موضحًا أن رياضة القدرة البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التطور والازدهار بفضل اهتمام ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث أسهم هذا الدعم بتسجيل العديد من الإنجازات الخارجية الدولية والقارية خلال الفترة الماضية مما يؤكد مكانة رياضة القدرة البحرينية في المحافل الخارجية، ومعربًا عن تقديره للجهود البارزة التي يبذلها سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي وكافة اللجان في سبيل تهيئة الاجواء المثالية للمشاركين في البطولة وإخراجها بأفضل صورة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

استعدادات متواصلة

من جانبه، تواصل الاسطبلات المحلية استعدادها الكبير للمشاركة في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدولية لسباق القدرة.

وحرص الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة على الاستعداد المبكر لتنظيم البطولة التي ستكون مسك ختام للموسم الرياضي 2021/‏2022.

وتخوض الاسطبلات تدريباتها اليومية استعدادًا للمشاركة في البطولة التي ستشهد إقامة عدة سباقات على مدار اليومين، حيث سيقام الجمعة 18 مارس 2022 انطلاق سباق مسافة 100 كم الدولي التأهيلي، وسباقات 40 و80 كم التأهيلية المحلية، ويوم السبت إقامة السباق الرئيسي للاسطبلات الخاصة المحلي والسباق الدولي لمسافة 120 كم.