البحرين يضرب الاتفاق بالخمسة.. وسترة يتجاوز التضامن

محمد بن مسعود - الدمام - عاد البحرين لسكة الانتصارات لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم وحقق فوزا ثمينا وكبيرا على حساب الاتفاق بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 20 نقطة متراجعا للمركز الخامس بشكل مؤقت.

وفي مباراة ثانية واصل سترة تقدمه وحقق انتصارا متوقعا على حساب التضامن بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتقدم خطوة نحو مراكز الملحق بصعوده للمركز الثالث برصيد 22 نقطة، فيما بقى رصيد التضامن عند 5 نقاط في المركز العاشر، وسجل لسترة علي العصفور وارنست وصادق كويد ولويز كارلوس، فيما سجل للتضامن نزار انساه ومحمد عيد.

وتختتم الجولة الرابعة عشرة اليوم بثلاث مباريات يلتقي في الأولى فريقا مدينة عيسى «15 نقطة» والشباب صاحب الصدارة «29 نقطة» على ملعب النادي الأهلي، فيما يلعب المالكية «20 نقطة» مع البسيتين «13 نقطة» على ملعب نادي النجمة، وأخيرا يتواجه قلالي «11 نقطة» والاتحاد «18 نقطة» على ملعب نادي الرفاع، وتبدأ ركلة البداية في المباريات جميعها عند الساعة 6.30.