بثنائية النجمة.. الرفاع يقترب خطوة نحو الاحتفاظ بلقب دوري ناصر بن حمد

محمد بن مسعود - الدمام - اقترب الرفاع خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقبه بطلا لدوري ناصر بن حمد الممتاز بعدما تجاوز النجمة بهدفين دون مقابل، ليضيف 3 نقاط لرصيده وليبلغ النقطة 34 موسعا الفارق مع المنامة إلى 5 نقاط، فيما واصل النجمة سلسلة نتائجه السلبية وظل رصيده عند 7 نقاط في المركز العاشر والأخير يتهدده خطر الهبوط المباشر لدوري الدرجة الثانية.

ولم يمهل الرفاع النجمة طويلا ونجح في تهديد المرمى وتشكيل الخطورة منذ انطلاقة المباراة ونجح في تسجيل هدفين جاءا عن طريق علي حسن «9»، ومحمد مرهون «19»، وأهدر العديد من الفرص والهجمات التي كانت كفيلة برفع حصيلته التهديفية وإنهاء المباراة منذ الشوط الأول، إلا أن يقظة الحارس عبدالله الكعبي من جانب وسوء التصرف لدى لاعبي الرفاع سيد هاشم عيسى ومحمد مرهون حال دون زيادة النتيجة. وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا وظل الرفاع ممسكا بمجريات اللعب وأهدر المزيد من الأهداف وسط غياب النجمة الذي لم يتمكن من تشيل أية خطورة على مرمى الرفاع، وانتهت المباراة بفوز رفاعي مستحق.

في المباراة الأولى أمس، خرج المحرق بفوز ثمين وقاتل على حساب الأهلي بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق موسيس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ في التصدي لها الحارس الأهلاوي.

والفوز المحرقاوي رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز السادس.