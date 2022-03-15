نفاذ جميع تذاكر نادي البادوك وقاعات الضيافة في حلبة البحرين الدولية لسباق الفورمولا واحد 2022

محمد بن مسعود - الدمام - مع العد التنازلي لاستضافة حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» سباق الـFORMULA 1 – جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022، والذي سينطلق في نهاية هذا الأسبوع وتحديدا من يوم الخميس حتى الأحد الموافق من 17 حتى 20 مارس الجاري.

أعلنت حلبة البحرين الدولية اليوم عن نفاذ تذاكر نادي البادوك وقاعات الضيافة للشركات والبالغ عددها 34 قاعة، والتي تقع فوق المدرج الرئيسي لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد إلى جانب قرب نفاذ تذاكر المنصة الرئيسية.

وتدعو حلبة البحرين الجماهير الراغبين في حضور أكبر الفعاليات في المنطقة لزيارة مركز بيع التذاكر التابع لها في مجمع البحرين سيتي سنتر وضمان حجز مقاعدهم، وذلك لحضور السباق الذي يمثل النسخة الـ18 لاستضافة البحرين لسباقات الفورمولا واحد وليستمتعوا بفعاليات سباق العصر الجديد؛ لقرب موعد السباق ولضمان حجز مقاعدكم المفضلة والاستمتاع بجدول مزدحم بالفعاليات الترفيهية والسباقات الدولية والحفلات الغنائية.

وقال من جانبه الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة: «الاهتمام بسباق العام 2022 منقطع النظير ما أنعكس على حجم المبيعات التي شهدناها لنادي البادوك وقاعات الضيافة والمدرجات الرئيسية. ومع محدودية التذاكر المتوفرة في العديد من نقاط البيع أحث الجماهير على المسارعة باقتناء تذاكرهم وعدم تفويت بداية عصر جديد من سباقات الفورمولا واحد والتي تنطلق من مملكة البحرين».

وتوجد هناك عدد من التخفيضات كالتخفيض المخصص للأطفال من سن 3 إلى 12 سنة الذين سيحصلون على تخفيض بنسبة 50%، وتلاميذ المدارس سيحصلون على تخفيض بنسبة 25%، وذلك من 13 حتى 17 سنة، إلى جانب ذوي الهمم الذين سيحصلون على 25%، وكبار السن 60 سنة، وأكثر سيحصلون على 25% تخفيض.

ويمكن للراغبين في حضور سباق الـFORMULA 1 – جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 شراء تذاكرهم من خلال مراكز البيع التابعة لحلبة البحرين الدولية والمتواجدة في مجمع البحرين ستي سنتر أو عبر الموقع الإلكتروني لحلبة البحرين الدولية www.bahraingp.com والذي يتضمن أيضًا مزيدًا من خدمات الشراء الخاصة بالتذاكر وعروض الحلبة المختلفة أو الاتصال بالخط الساخن 17450000.