إيطاليا تسجل 28900 إصابة جديدة و129 وفاة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 28900 إصابة جديدة بفيروس كورونا و129 وفاة.

وذكرت السلطات الصحية في إيطاليا أن إجمالي الإصابات بلغ 13.4 مليونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156997.

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