تونس تسجل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت تونس 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، وأربع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 129569، والوفيات 2862.

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