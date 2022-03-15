موريتانيا تسجل إصابة وحيدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت موريتانيا إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجيل أي وفاة. وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 58659، واستقرت الوفيات عند 981.

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