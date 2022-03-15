وفاة أول امرأة شغلت منصب عمدة في اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - توفيت هارو كيتامورا، وهي أول امرأة شغلت منصب عمدة في اليابان، إثر إصابتها بالتهاب رئوي تنفسي، عن عمر ناهز 93 عامًا، بحسب ما أوردته وكالة «جي جي برس» اليابانية للأنباء أمس الإثنين.
وتوفيت العمدة السابقة لمدينة أشيا الواقعة في مقاطعة هيوجو، أمس الأول الأحد في مستشفى بهيوجو.
وتنحدر كيتامورا من مدينة كيوتو في غرب البلاد. وعملت العمدة الراحلة بعد تخرجها من جامعة «ريتسوميكان»، محامية، ثم شغلت منصب رئيس مجلس التعليم في مدينة أشيا.
وفي عام 1991، تم انتخاب كيتامورا عمدة لأشيا، حيث شغلت المنصب لثلاث فترات، لمدة 12 عامًا.
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