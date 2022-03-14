اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 1399 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 2543 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 6609 في يوم 15 مارس 2022، أظهرت تسجيل 1399 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 2543 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 524784.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 12547 حالة، منها 28 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 7 حالات في العناية المركزة.