فيديو أمير نجران يستقبل المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، أمين عام مجلس القطاع والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات عبد الله بن سعيد.

ونوه سموه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع البلدي كغيره من القطاعات الأخرى لتوفير الخدمات والمشاريع التنموية لينعم بها المواطن في كل شبر من أرجاء الوطن.

وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات البلدية المقدمة والتحديات التي تواجه الأمانة وآلية التعامل معها ومعالجتها، إضافةً إلى احتياجات المنطقة من المشاريع المستقبلية.

حضر اللقاء أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبدالله بن دلبوح.