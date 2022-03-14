محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، أمين عام مجلس القطاع والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات عبد الله بن سعيد.
ونوه سموه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع البلدي كغيره من القطاعات الأخرى لتوفير الخدمات والمشاريع التنموية لينعم بها المواطن في كل شبر من أرجاء الوطن.
وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات البلدية المقدمة والتحديات التي تواجه الأمانة وآلية التعامل معها ومعالجتها، إضافةً إلى احتياجات المنطقة من المشاريع المستقبلية.
حضر اللقاء أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبدالله بن دلبوح.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو أمير نجران يستقبل المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.