أمير نجران يكرّم الجهات المشاركة في ملتقى الوطن للإبداع السعودي (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، الجهات المشاركة في ملتقى الوطن للإبداع السعودي وهم، جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وفرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران، وجامعة نجران، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرع هيئة التراث، وفرع بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس شباب المنطقة، وجمعية الثقافة والفنون بنجران.

ونوه سموه بالجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في الملتقى وما صاحبه من فعاليات ثقافية وندوات حوارية ولقاءات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

واستعرض سموه تقريراً اشتمل على الفعاليات التي أقيمت في الملتقى كالمنصات الحوارية، والأنشطة الاجتماعية، والفعاليات التراثية، ومعرض الفن التشكيلي، كما تضمن التقرير النوافذ الإعلامية التي أقيمت خلال أيام الملتقى، إضافةً إلى مسابقة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لدعم المبدعين والمبدعات، وكذلك تكريم أسر وأبناء الشهداء، ورواد العمل الاجتماعي.