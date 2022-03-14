محمد بن مسعود - الدمام - سنواصل استهدافهم بلا رحمة .. الجيش الروسي يدرج هذه المصانع الأوكرانية الخطيرة في بنك أهدافه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيدمّر المصانع العسكرية الأوكرانية ردا على قصف دونيتسك مطالبا المدنيين بالابتعاد عنها، وأكد أنه سيواصل استهداف المرتزقة “بلا رحمة”. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية: “ندعو مواطني أوكرانيا العاملين في هذه المؤسسات، وسكان المباني المجاورة، إلى المغادرة والابتعاد عن مواقع الصناعات الحربية الأوكرانية”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضاف: تمكنت قواتنا المسلحة من أسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار واحدة من طراز (بي تي بيرقدار) تركية الصنع، وتدمير 86 موقعا عسكريا، حيث استمرت أسلحتنا بعيدة المدى وعالية الدقة بضرب البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وعطلت الاتصالات ومراكز التحويل والتبديل في بلدات فيدوروفكا وفيناروفكا وآنتوبول. وتابع: “دمرنا مستودعا كبيرا لذخيرة الدفاعات الجوية الأوكرانية في مصنع أنطونوف في ضواحي كييف”. وأشار إلى أن القوات الروسية ستواصل ضرب ما تبقى من منظومات الدفاع الأوكرانية التي يستخدمها القوميون. وختم بالقول: “نعلم جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسنواصل استهدافهم “بلا رحمة”.

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