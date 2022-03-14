اخبار الخليج – «العمل»: تحويل المبالغ المضاعفة لحسابات المستفيدين بتاريخ 15 مارس

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأن الحكومة وتحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، تولي بالغ اهتمامها ودعمهما الدائم للمواطنين، وتعزيز مستواهم المعيشي وتحقيق تطلعاتهم.

وأشار حميدان إلى حرص الوزارة على تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمضاعفة قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها ما يقارب 17 ألف أسرة بحرينية ممن تصرف لها مستحقات الضمان الاجتماعي، ومضاعفة قيمة مخصص الإعاقة والذي يستفيد منه ما يقارب 13 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتخصيص ميزانية لتنفيذ الأمرين الكريمين لسموه بمبلغ يتجاوز 6 ملايين دينار بحريني، وأن يتم صرف هذه الإعانات المضاعفة في منتصف شهر مارس الجاري، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً حميدان، في هذا الشأن، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشرت فوراً بتنفيذ أمر سموه وسوف يتم تحويل المبالغ المستحقة للمواطنين المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة في حساباتهم بتاريخ 15 مارس الجاري. علماً بأن المبالغ المضاعفة سوف تتضمن الزيادة المقدرة ب 10% على مساعدة الضمان الاجتماعي، والتي تم إقرارها وصرفها بدءاً من شهر يناير 2022،إالى جانب الزيادات التي تقرر صرفها على علاوة الدعم المالي.

وقال حميدان، إن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الذي يتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، ليس بجديد على سموه، ويأتي جرياً على عادته، واهتمام سموه البالغ والمستمر بتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين، وخاصة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وذلك في ظل متابعة سموه المباشرة والمستمرة لظروفهم المعيشية، وسعيه الدائم لضمان الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاهم في كافة المناسبات.

وأوضح حميدان، أن عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي يبلغ نحو 17 ألف أسرة من الفئات التي حددها القانون رقم (18) لسنة 2008، بشأن الضمان الاجتماعي والتي لا تمتلك مصدراً للدخل، أو ليس لديها دخل كافٍ تعتمد عليه في تسيير شؤون معيشتها اليومية، وتشمل الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، والولد اليتيم، مؤكداً أنه سيتم تحويل مبلغ يتجاوز 3 ملايين و530 ألف دينار بحريني، على حساباتهم المصرفية.

وفيما يتعلق بمخصص الإعاقة، قال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن هذه المساعدة التي تصرف لمستحقيها بقيمة (100) دينار شهرياً، سوف تتضاعف إلى 200 دينار بمناسبة شهر رمضان، وذلك وفق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2008م، بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي حدد تصنيف الإعاقات لتشمل الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، والإعاقات المتعددة، مشيراً في هذا الإطار، إلى أن عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة يبلغ نحو 13 ألف مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وسيتم تحويل مبلغ يصل إلى 2 مليون و563 ألف دينار بحريني على حساباتهم المصرفية، لتغطية المخصص الشهري الاعتيادي والمخصص الإضافي.