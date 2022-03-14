مجلس الأمن يبحث التعاون بين الأمم المتحدة ومنظَّمة الأمن والتعاون في أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسة خصَّصَها لبحث التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سياق تطورات الوضع في أوكرانيا، استمع المجلس خلالها إلى إحاطتين من وزير خارجية بولندا -الذي يترأس حالياً منظمة الأمن والتعاون في أوروبا- زبيغنيو راو، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.

وأكد وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، في إحاطته، أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً، داعياً روسيا إلى الدخول في حوار حقيقي وجوهري سعياً إلى حل سلمي للأزمة الحالية، مشيراً إلى أن أي حل سياسي مستدام ينبغي أن يحترم احتراماً كاملاً سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها ضمن حدودها المعترف بها دولياً.

من جانبها، أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أن الأزمة في أوكرانيا تمثل “أصعب اختبار” لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأطر الإقليمية ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه وفقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة تعمل المنظمة بالتكامل مع الأمم المتحدة لتسوية النزاعات في المنطقة من بين أهداف أخرى، مفيدةً أن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أقامتا إطاراً للتعاون في عام 1993م، ومنذ ذلك الحين توسَّعَ نطاق ومضمون هذه الشراكة؛ لمعالجة الأزمات وللتوصل إلى حلول للتحديات الأمنية المشتركة.